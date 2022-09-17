Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, постраждали внаслідок ракетного обстрілу дівчинку ушпиталили.
Окрім цього, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено критичну інфраструктуру, приватний сектор, підприємства, автозаправні станції.
Синєгубов додав. що на місці обстрілу вже працюють всі відповідні служби. Детальніша інформація щодо наслідків ракетного удару буде оновлюватись.
- Близько 2 години ночі окупанти вдарили по Індустріальному району Харкова, зафіксовано два ракетні влучення.