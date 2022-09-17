Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Чугуїв на Харківщині. Як наслідок - поранення отримала 11-річна дівчинка.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, постраждали внаслідок ракетного обстрілу дівчинку ушпиталили.

Окрім цього, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено критичну інфраструктуру, приватний сектор, підприємства, автозаправні станції.

Синєгубов додав. що на місці обстрілу вже працюють всі відповідні служби. Детальніша інформація щодо наслідків ракетного удару буде оновлюватись.