Про це Валентин Резінченко написав на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, область зазнала трьох ракетних ударів. “Приліт” відбувся по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі.
Резніченко додав, що унаслідок обстрілів залізничне полотно та контактна мережа розтрощені ущент і наразі незрозуміло, чи вдасться відновити рух залізницею.
Через деякий час очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що унаслідок ракетного удару постраждало п’ятеро людей: двоє чоловіків та троє жінок. Всі вони шпиталізовані.
- Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив про можливі обстріли залізничної інфраструктури у західних регіонах України.
- Відомо, що удень 21 квітня російські окупанти здійснили обстріл Запоріжжя. За інформацією “Укрзалізниці” унаслідок одного з обстрілів вибуховою хвилею вибило вікна у потязі № 119/120, що курсує за маршрутом Запоріжжя-Львів.
- Також вночі, 21 квітня, російські солдати вкотре здійснили обстріли з важкого озброєння по Миколаєву. Внаслідок дій ворожих солдатів 1 людина загинула та ще 2 отримали поранення.