Про це Валентин Резінченко написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, область зазнала трьох ракетних ударів. “Приліт” відбувся по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі.

Резніченко додав, що унаслідок обстрілів залізничне полотно та контактна мережа розтрощені ущент і наразі незрозуміло, чи вдасться відновити рух залізницею.

Через деякий час очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що унаслідок ракетного удару постраждало п’ятеро людей: двоє чоловіків та троє жінок. Всі вони шпиталізовані.