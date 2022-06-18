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Окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині: є постраждалі та масштабні руйнування

Увечері, 18 червня, російські окупанти здійснили ракетний обстріл Дніпропетровської області. Унаслідок "прильотів" є постраждалі та масштабні руйнування.

Субота, 18 червня 2022, 20:56
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Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko/

Про це у Facebook повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його інформацією, ракети окупантів влучили у Новомосковський район Дніпропетровської області.

“За попередніми даними, є постраждалі та масштабні руйнування. Наразі вся інформація з’ясовується”, – написав він.

Підтвердив “прильоти” і голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він повідомив, що окупанти завдали удару по нафтобазі.

“Три ракети зруйнували нафтобазу. Там сильна пожежа. Рятувальники приборкують полум’я”.

Також за даними Резніченка унаслідок влучання ракет постраждало троє осіб: у них опіки. Постраждалих ушпиталили.

Теги: Валентин Резніченко, Війна в Україні, Дніпропетровська область, злочини росіян, Микола Лукашук, обстріли міст, ракетні обстріли

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