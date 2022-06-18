Окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі на Дніпропетровщині: є постраждалі та масштабні руйнування

Про це у Facebook повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
За його інформацією, ракети окупантів влучили у Новомосковський район Дніпропетровської області.
“За попередніми даними, є постраждалі та масштабні руйнування. Наразі вся інформація з’ясовується”, – написав він.
Підтвердив “прильоти” і голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Він повідомив, що окупанти завдали удару по нафтобазі.
“Три ракети зруйнували нафтобазу. Там сильна пожежа. Рятувальники приборкують полум’я”.
Також за даними Резніченка унаслідок влучання ракет постраждало троє осіб: у них опіки. Постраждалих ушпиталили.
- Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Ізюмському району (Харківська область). Ворожі ракети влучили у газопереробне підприємство.
- Також повідомлялось, що сьогодні, 18 червня, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Ракети влучили по Інгулецькому району міста.
- Також у ніч на 18 червня над Одеською областю було збито дві ракети російських окупантів.
- Окрім цього, 18 червня російські загарбники завдали ракетного удару по Кременчуцькому НПЗ. В об’єкт влучило від 6 до 8 ракет.