Сьогодні вранці, 4 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Постраждало двоє осіб.

Про це повідомили в Одеській міській раді, посилаючись на інформацію оперативного командування “Південь”.

Зазначається, що росіяни завдали удару по Одеській області крилатою ракетою повітряного базування Х-59 зі стратегічної авіації.

Ворожа ракета влучила на території сільськогосподарського підприємства та складські приміщення. За попередніми даними, постраждало двоє осіб.

На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно погасили рятувальники.