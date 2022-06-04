Про це повідомили в Одеській міській раді, посилаючись на інформацію оперативного командування “Південь”.
Зазначається, що росіяни завдали удару по Одеській області крилатою ракетою повітряного базування Х-59 зі стратегічної авіації.
Ворожа ракета влучила на території сільськогосподарського підприємства та складські приміщення. За попередніми даними, постраждало двоє осіб.
На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно погасили рятувальники.
- Нагадаємо, напередодні, 3 червня, унаслідок обстрілів Луганської області російськими окупаційними військами, загинуло 4 мирних мешканців. Серед них – матір з дитиною.
- Також повідомлялось, що протягом 2 червня російські окупанти обстріляли Миколаїв та вісім населених пунктів Миколаївської області.
- Окрім цього, голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про масовані обстріли регіону 2 червня.