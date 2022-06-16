По це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його даними, цієї ночі російські армійці завдали ракетного авіаудару по території Садовської ОТГ. Унаслідок обстрілу загинуло четверо осіб, щонайменше шестеро – постраждало.

Інформацію щодо руйнувань та пошкоджень Живицький пообіцяв надати згодом.

“І так, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі”, – написав він.

Також, близько 5 ранку окупанти обстріляли Краснопільську громаду. Спершу було завдано ракетного авіаудару, а згодом почали обстрілювати з мінометів. Всього зафіксовано 26 “прильотів” з міномета.

Унаслідок обстрілу Краснопільської громади загорілась дачна споруда та легковий автомобіль.

Інформація щодо постраждалих та інших руйнувань ще встановлюється.