По це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його даними, цієї ночі російські армійці завдали ракетного авіаудару по території Садовської ОТГ. Унаслідок обстрілу загинуло четверо осіб, щонайменше шестеро – постраждало.
Інформацію щодо руйнувань та пошкоджень Живицький пообіцяв надати згодом.
“І так, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі”, – написав він.
Також, близько 5 ранку окупанти обстріляли Краснопільську громаду. Спершу було завдано ракетного авіаудару, а згодом почали обстрілювати з мінометів. Всього зафіксовано 26 “прильотів” з міномета.
Унаслідок обстрілу Краснопільської громади загорілась дачна споруда та легковий автомобіль.
Інформація щодо постраждалих та інших руйнувань ще встановлюється.
- Нагадаємо, ввечері 15 червня російські гелікоптери обстріляли околиці Глухова на Сумщині, постраждали місцеві.
- Також вранці, 15 червня, російські загарбники обстріляли Сумську область. Окупанти двічі відривали вогонь по Шалигінській громаді регіону.