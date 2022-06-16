Вночі та під ранок 16 червня російські окупанти завдали ракетних та мінометних обстрілів по Сумській області. Як наслідок - четверо загиблих та щонайменше шестеро поранених.

По це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його даними, цієї ночі російські армійці завдали ракетного авіаудару по території Садовської ОТГ. Унаслідок обстрілу загинуло четверо осіб, щонайменше шестеро – постраждало.

Інформацію щодо руйнувань та пошкоджень Живицький пообіцяв надати згодом.

“І так, це той вибух, що чули у половині Сумського району і в самому обласному центрі”, – написав він.

Також, близько 5 ранку окупанти обстріляли Краснопільську громаду. Спершу було завдано ракетного авіаудару, а згодом почали обстрілювати з мінометів. Всього зафіксовано 26 “прильотів” з міномета.

Унаслідок обстрілу Краснопільської громади загорілась дачна споруда та легковий автомобіль.

Інформація щодо постраждалих та інших руйнувань ще встановлюється.