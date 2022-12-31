У ніч на 31 грудня війська РФ завдали ракетного удару по військовому містечку у Чернігівській області.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За попередньою інформацією, для атаки окупанти застосували балістичну ракету “Іскандер”.

Чаус наголосив, що траєкторію польоту даного типу ракет практично неможливо визначити наявними в Україні засобами ППО.

“На щастя, загиблих немає”, – зазначив Чаус.

Він додав, що за останні дні інтенсивність обстрілів Чернігівщини зросла. Окупанти ведуть вогонь з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Напередодні, зокрема, у Семенівці від ворожого снаряду загинула жінка.

“Ворог-терорист. Саме так виглядає агонія. Саме тому у ці дні треба бути максимально пильними”, – резюмував він.