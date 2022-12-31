Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За попередньою інформацією, для атаки окупанти застосували балістичну ракету “Іскандер”.

Чаус наголосив, що траєкторію польоту даного типу ракет практично неможливо визначити наявними в Україні засобами ППО.

“На щастя, загиблих немає”, – зазначив Чаус.

Він додав, що за останні дні інтенсивність обстрілів Чернігівщини зросла. Окупанти ведуть вогонь з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню.  Напередодні, зокрема, у Семенівці від ворожого снаряду загинула жінка.

“Ворог-терорист. Саме так виглядає агонія. Саме тому у ці дні треба бути максимально пильними”, – резюмував він.