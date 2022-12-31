Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
За попередньою інформацією, для атаки окупанти застосували балістичну ракету “Іскандер”.
Чаус наголосив, що траєкторію польоту даного типу ракет практично неможливо визначити наявними в Україні засобами ППО.
“На щастя, загиблих немає”, – зазначив Чаус.
Він додав, що за останні дні інтенсивність обстрілів Чернігівщини зросла. Окупанти ведуть вогонь з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Напередодні, зокрема, у Семенівці від ворожого снаряду загинула жінка.
“Ворог-терорист. Саме так виглядає агонія. Саме тому у ці дні треба бути максимально пильними”, – резюмував він.
- Російські війська, ймовірно, можуть здійснити новий масований ракетний обстріл території України під час новорічних свят, аби послабити моральний дух українського народу.