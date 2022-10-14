Вранці 14 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Ціллю окупантів стали об'єкти інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його даними, російські армійці обстріляли Запоріжжя трьома ракетами типу С-300.

Росіяни завдали ударів по об’єктах інфраструктури, внаслідок влучань ракет виникли пожежі. На місці вже працюють рятувальники.

За попередніми даними внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Старух попередив, що сьогодні можливі нові обстріли та закликав дотримуватись правил безпеки.