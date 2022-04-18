Про це повідомляє голова Дніпровської військової адміністрації Валентин Резніченко.

Ніч у регіоні була досить спокійною, проте на ранок знову посилилися обстріли зі сторони окупанта.

Українські сили протиповітряної оборони збили близько 60% усіх російських ракет, випущених вранці по області.

“Ми не легка здобич”, – наголосив Резніченко.

Деталей і наслідків обстрілів у тих місцях, де ракети збити не вдалося, голова військової адміністрації не повідомив.

Варто додати, що днями було ухвалено розпорядження, згідно з яким на Великдень, у ніч 23 на 24 квітня, у Дніпропетровській області скасовується комендантська година. Метою є дозволити християнам східного обряду відвідати церкву, зокрема нічну службу. Вуличне освітлення у цей період також не вимикатиметься.