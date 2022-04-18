Про це повідомляє голова Дніпровської військової адміністрації Валентин Резніченко.
Ніч у регіоні була досить спокійною, проте на ранок знову посилилися обстріли зі сторони окупанта.
Українські сили протиповітряної оборони збили близько 60% усіх російських ракет, випущених вранці по області.
“Ми не легка здобич”, – наголосив Резніченко.
Деталей і наслідків обстрілів у тих місцях, де ракети збити не вдалося, голова військової адміністрації не повідомив.
Варто додати, що днями було ухвалено розпорядження, згідно з яким на Великдень, у ніч 23 на 24 квітня, у Дніпропетровській області скасовується комендантська година. Метою є дозволити християнам східного обряду відвідати церкву, зокрема нічну службу. Вуличне освітлення у цей період також не вимикатиметься.
- Нагадаємо, внаслідок обстрілу міста Золоте (Луганська область) російськими військами щонайменше двоє осіб загинули та четверо поранених.
- 17 квітня російські війська обстріляли центр міста Харкова. Росіяни продовжують тероризувати цивільне населення, що вкотре показує слабкість і відчай ворожої армії.