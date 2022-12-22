У Донецькій області росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську. Наразі з'ясовують деталі обстрілів.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

Росіяни завдали двох ракетних ударів по Краматорську. За словами Тимошенка, наслідки з’ясовуються.

За його словами, ворог використав реактивні системи залпового вогню для удару по місту: “Загинула одна особа, ще двох – поранено. Пошкоджено багатоквартирні будинки. На місці працюють екстрені служби”, – йдеться в повідомленні.

Протягом доби російські загарбники обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 23 цивільних об‘єкти.