Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.
Росіяни завдали двох ракетних ударів по Краматорську. За словами Тимошенка, наслідки з’ясовуються.
За його словами, ворог використав реактивні системи залпового вогню для удару по місту: “Загинула одна особа, ще двох – поранено. Пошкоджено багатоквартирні будинки. На місці працюють екстрені служби”, – йдеться в повідомленні.
Протягом доби російські загарбники обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 23 цивільних об‘єкти.
- У ніч на 22 грудня над Одеською областю було збито російську ракету, якою окупанти намагались атакувати південь України.
- Протягом минулої доби військові РФ 60 разів обстріляли територію Херсонської області. Росіяни завдавали удару з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
- У ніч на 22 грудня військові РФ здійснили 8 обстрілів по Дніпропетровській області з “Ураганів”, “Градів” та важкої артилерії. Внаслідок цього постраждала 8-річна дитина.