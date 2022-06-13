Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Інформація стосовно руйнувань ще уточнюється. Голова Чернігівської ОВА попросив не поширювати дані про місця “прильотів”.

Інформації про постраждалих немає. До цього обстріли сталися 10 червня, коли у напрямку Грем’яча пролунало аж 11 вибухів. Через годину у місті було ще два вибухи, а у напрямку Михальчина за 5 хвилин також “прилетіло” 10 разів.