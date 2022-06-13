Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Інформація стосовно руйнувань ще уточнюється. Голова Чернігівської ОВА попросив не поширювати дані про місця “прильотів”.
Інформації про постраждалих немає. До цього обстріли сталися 10 червня, коли у напрямку Грем’яча пролунало аж 11 вибухів. Через годину у місті було ще два вибухи, а у напрямку Михальчина за 5 хвилин також “прилетіло” 10 разів.
Зазначимо, що від початку широкомасштабної війни ці ракетні удари стали першими по місту. У передмісті Прилук велися бойові дії наприкінці лютого. Збройні сили України на початку вторгнення ліквідували там танкову роту російських окупантів.
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