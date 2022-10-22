Окупанти завдали ракетних ударів по важливих енергетичних об’єктах Кіровоградської області

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
За його словами, російські ракети поцілили у важливі енергетичні об’єкти у Кропивницькому та Голованівському районах.
У зв’язку із цим Райкович закликав побутових споживачів та підприємства області максимально скоротити споживання електроенергії.
“Звертаю вашу увагу, що можливі перебої з постачанням електроенергії. Вимкніть з розеток усі зайві прилади! В області вже є відключення. Поставтесь з розумінням! І обов’язково будьте в укриттях!”, – написав він.
- Від ранку по всій території України лунає повітряна тривога. Російські окупанти укотре випустили низку ракет по території України. Зафіксовано “прильоти” у Волинській області.
- Від ранку по всій Україні триває повітряна тривога. У низці регіонів пролунали вибухи. Зокрема й на Хмельниччині, де після ударів зникла електроенергія.