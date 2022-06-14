Російські окупанти випустили низку ракет на західні області України. Вибухи пролунали у Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Про це повідомляють #Букви.

Сигнали повітряної тривоги почали вмикатись у всіх областях України близько 12:30. Вже через деякий час почали надходити повідомлення про вибухи.

Першими почали повідомляти про вибухи у Тернопільській області.

Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив, що за попередніми даними над регіоном було збито декілька російських ракет.

На місце вибухів вже виїхали спеціалісти. За попередніми даними, жертв та руйнувань немає.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький також повідомив про те, що над Золочевом було збито ворожу ракету.

Уламки ракети впали на об’єкт цивільної інфраструктури. Наразі інформація щодо потерпілих встановлюється.

Трохи згодом Козицький уточнив, що уламки ракети потрапили на цегельню, унаслідок чого постраждали 4-ро осіб. Серед постраждалих одна дитина. Стан поранених оцінюють як легкий та середньої важкості.

Вибухи пролунали і у Хмельницькій області. Як повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій, під час тривоги сили ППО збили над регіоном ворожу ракету.

Уламки впали у полі, тому жодних пошкоджених будівель нема. Зараз спеціалісти здійснюють пошук місця падіння та уламків збитої ракети.

За попередніми даними, жертв немає.