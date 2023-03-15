Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
О 10:17 він зазначив, що росіяни завдають ударів по Харкову та області та закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях.
Трохи згодом глава Харківщини повідомив, що ворог поцілив у цивільний інфраструктурний об’єкт міста.
“Ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі міста. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань уточнюються”, – написав Синєгубов.
- Протягом вівторка, 14 березня, війска РФ обстріляли низку населених пунктів у Харківській області. Є жертви серед мирного населення.