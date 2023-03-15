Під час повітряної тривоги - яка була оголошена по всій Україні - пролунали вибухи у Харківській області. На даний час відомо, що є влучання в один з цивільних об'єктів інфраструктури.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 10:17 він зазначив, що росіяни завдають ударів по Харкову та області та закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях.

Трохи згодом глава Харківщини повідомив, що ворог поцілив у цивільний інфраструктурний об’єкт міста.

“Ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі міста. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють екстрені служби. Масштаби руйнувань уточнюються”, – написав Синєгубов.