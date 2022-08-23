Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Мер міста Борис Філатов повідомив, що уламки однієї з ворожих ракет потрапили на приватні будинки.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Близько 11 години 23 серпня у місті Дніпро пролунали вибухи. За даними очевидців, сигнал повітряної тривоги у місті увімкнули вже після вибухів.

Про те, що російські окупанти випустили ракети по місту повідомив і мер Дніпра Борис Філатов.

Він не повідомив про те, чи є влучання, однак зауважив, що уламки ракети впали на приватні будинки і закликав дніпрян не виходити з укриттів.

“Є факти попадання уламків ракет на приватні будинки. Детальніша інформація буде пізніше”, – написав він.