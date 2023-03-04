Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

Зазначається, що близько опівдня російська армія обстріляла село Львове Тягинської тергромади, де загинув 57-річний цивільний чоловік.

Під час обстрілу він дістав уламкове поранення грудної клітини, загинувши у власному будинку.

Також внаслідок обстрілу в селі пошкоджені ще кілька осель мирних мешканців та Будинок культури. Нагадаємо, що через збройну агресію РФ в Україні, збитків зазнали 1 322 об’єкти культурної інфраструктури.

У Генштабі зазначали, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. На окремих ділянках намагається покращити тактичне положення, створити умови для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 25 населених пунктів.