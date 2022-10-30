Вночі окупанти обстріляли Нікополь. З важкої артилерії завдали ударів по житлових будинках і місцевому підприємству.

Про це повідомив голова ОВА Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

За його словами, внаслідок атаки у місті пошкоджені будинки і газогін. Ще на місцевому підприємстві після обстрілу спалахнула пожежа.

Окупанти пошкодили десять багатоповерхових та приватних будинків. Ще через обстріли зазнали руйнувань господарські споруди.

Російські снаряди прилетіли в місцеве підприємство з вивезення побутових відходів. Внаслідок цього сталася пожежа. Рятувальники з полум’ям впоралися. Серйозно пошкоджено автівки підприємства.

“Обійшлося без постраждалих”, — додав голова ОВА.