Близько 12 ночі 7 грудня військові РФ завдали удару по транспортній базі в Миколаєві із зенітно-реактивної системи С-300.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

“Удар по Миколаєву! окупанти вдарили по транспортній базі. Горіли автобуси”, — сказав заступник.

Водночас Тимошенко додав, що наразі інформації про жертв немає. На місці працюють працівники ДСНС.

За словами Кіма, близько 23:50 Миколаїв зазнав ворожого ракетного обстрілу, за попередньою інформацією із зенітно-реактивної системи С-300: “Влучання зафіксовані по територіях транспортних підприємств, пошкоджень зазнала техніка. Без жертв та постраждалих”, — йдеться в повідомленні.

Також 7 грудня, з 12:50 відбувся обстріл за межами одного із населених пунктів Куцурубської громади. Втім, постраждалих та руйнувань немає.

8 грудня, з 04:02 ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій території Очаківської громади: “Постраждалих немає”, — додав Кім.