Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.
“Удар по Миколаєву! окупанти вдарили по транспортній базі. Горіли автобуси”, — сказав заступник.
Водночас Тимошенко додав, що наразі інформації про жертв немає. На місці працюють працівники ДСНС.
За словами Кіма, близько 23:50 Миколаїв зазнав ворожого ракетного обстрілу, за попередньою інформацією із зенітно-реактивної системи С-300: “Влучання зафіксовані по територіях транспортних підприємств, пошкоджень зазнала техніка. Без жертв та постраждалих”, — йдеться в повідомленні.
Також 7 грудня, з 12:50 відбувся обстріл за межами одного із населених пунктів Куцурубської громади. Втім, постраждалих та руйнувань немає.
8 грудня, з 04:02 ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій території Очаківської громади: “Постраждалих немає”, — додав Кім.
- У ніч на 8 грудня військові РФ випустили понад 70 снарядів по території Нікопольського району Дніпропетровської області.
- Протягом 7 грудня російські військові вбили 9 мирних жителів Донецької області. За даними ОВА, 6 людей загинули в Кураховому, 1 у селі Красногорівка, 1 в Іванівці та 1 у Бахмуті.