Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти привозять до міста тисячі російських громадян з метою заміщення українського населення.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, на даний час до тимчасово окупованого Маріуполя вже привезли близько 30 000 цивільних росіян.

Оскільки у зруйнованому місті проблеми з житлом, окупаційна влада просить маріупольців надавати росіянам житло в оренду.

“Замість займатись переселенням людей з руїн – займаються комфортом цивільних окупантів. На сьогодні в місті вже близько 30 тисяч цивільних окупантів та очікується їх збільшення до 50 тисяч до кінця року – майже половина від маріупольців в місті”, – повідомив Андрющенко.

Окрім цього, окупанти повідомляють мешканцям через керуючих будинками/кварталами, що будуть привласнювати “безсхозні” квартири, аби розселити у них військових.

Безхозні, як пояснив Андрющенко, це ті що належать людям в евакуації.

“Фактично – державне мародерство Росії на марші. Але, ситуація погіршується тим, що планують викидати з таких квартир маріупольців, які там мешкають за дозволом власників. Тому, що це “державна власність ДНР”, а ордеру немає. Цьому цинізму колаборантів та окупантів немає меж”, – додав він.