Про це повідомило Міноборони Великої Британії у щоденному звіті.
Ймовірно командирам бригад та батальйонів доводиться висуватися в бій. Річ у тім, що вони несуть безкомпромісну відповідальність за дії своїх підлеглих. У російської армії вже не вистачає “добре навчених і наділених повноваженнями унтерофіцерів”.
Втрати серед молодих професійних офіцерів можуть погіршити ситуацію на фронті з командуванням. Через брак молодших офіцерів, найімовірніше, батальйонні тактичні групи будуть менш ефективні. Зазначимо, що для РФ ускладнюється ситуація тим, що групи формують з уцілілих частин кількох підрозділів, що додатково негативно впливає на моральний стан солдатів.
“З огляду на численні повідомлення, що заслуговують на довіру, про локальні заколоти серед російських військ в Україні, брак досвідчених командирів взводів і рот, ймовірно, призведе до подальшого зниження бойового духу і збереження поганої дисципліни”, – висловили думку у британській розвідці.
- Нагадаємо, протягом останніх днів у Східній операційній зоні не проглядається значних стратегічних просувань, що ймовірно означатиме, що російські війська навряд чи зможуть провести кілька одночасних операцій і будуть зменшувати пріоритети в інших напрямках, зосередившись суто на Сєвєродонецьку.
- Збройні сили України здійснили успішну контратаку російських військ на півдні від Кривого Рогу. У результаті, знищено 63 російських окупанти та 19 одиниць ворожої техніки, зокрема танки Т-72, реактивну систему залпового вогню “Град”, артилерію, гелікоптери та літак СУ-35.
- Спроби РФ скасувати частину санкцій свідчить, що міжнародні обмеження мають вплив на економіку країни-агресора. Москва заявила, що готова обговорювати деблокаду українських портів.