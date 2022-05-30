Про це повідомило Міноборони Великої Британії у щоденному звіті.

Ймовірно командирам бригад та батальйонів доводиться висуватися в бій. Річ у тім, що вони несуть безкомпромісну відповідальність за дії своїх підлеглих. У російської армії вже не вистачає “добре навчених і наділених повноваженнями унтерофіцерів”.

Втрати серед молодих професійних офіцерів можуть погіршити ситуацію на фронті з командуванням. Через брак молодших офіцерів, найімовірніше, батальйонні тактичні групи будуть менш ефективні. Зазначимо, що для РФ ускладнюється ситуація тим, що групи формують з уцілілих частин кількох підрозділів, що додатково негативно впливає на моральний стан солдатів.

“З огляду на численні повідомлення, що заслуговують на довіру, про локальні заколоти серед російських військ в Україні, брак досвідчених командирів взводів і рот, ймовірно, призведе до подальшого зниження бойового духу і збереження поганої дисципліни”, – висловили думку у британській розвідці.