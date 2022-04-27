Понад 400 українських дітей та дорослих постраждали від сексуального насильства з боку російських окупантів. Зокрема під час окупації Київщини.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсменка розповіла, що повідомлення надходять на безоплатну лінію психологічної підтримки для постраждалих від сексуального насильства. Варто зазначити, що з 1 по 14 квітня Офіс омбудсменки отримав близько 400 звернень, і їхня кількість лише зростає.

Дзвінки почалися після звільнення Київської області українськими військовими. Денісова зазначила, що звернення про зґвалтування надходять не лише зі звільнених, а й з окупованих територій.

“Наші 5 психологів не справляються з цим навантаженням. Тож я висловила прохання ЮНІСЕФ, щоб вони збільшили майже вдвічі кількість психологів, щоб і допомога була якісною, і щоб не було вигоряння, зокрема цих психологів, які й вдень, і вночі отримують такі звернення. І ці випадки дуже страшні”, – наголосила омбудсменка.

За словами Денісової, досі немає жодної людини, яка б захотіла дати свідчення слідчим органам – через те, що постраждалі не пам’ятають усього, що з ними відбувалося.

Сексуальне насильство може вплинути на бажання чи здатність жінок народжувати дітей, а це має ознаки геноциду. Також унаслідок зґвалтувань серед дівчат-підлітків є вагітні, а в дітей з’являються думки про самогубство та почуття провини.