Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Омбудсменка розповіла, що повідомлення надходять на безоплатну лінію психологічної підтримки для постраждалих від сексуального насильства. Варто зазначити, що з 1 по 14 квітня Офіс омбудсменки отримав близько 400 звернень, і їхня кількість лише зростає.
Дзвінки почалися після звільнення Київської області українськими військовими. Денісова зазначила, що звернення про зґвалтування надходять не лише зі звільнених, а й з окупованих територій.
“Наші 5 психологів не справляються з цим навантаженням. Тож я висловила прохання ЮНІСЕФ, щоб вони збільшили майже вдвічі кількість психологів, щоб і допомога була якісною, і щоб не було вигоряння, зокрема цих психологів, які й вдень, і вночі отримують такі звернення. І ці випадки дуже страшні”, – наголосила омбудсменка.
За словами Денісової, досі немає жодної людини, яка б захотіла дати свідчення слідчим органам – через те, що постраждалі не пам’ятають усього, що з ними відбувалося.
Сексуальне насильство може вплинути на бажання чи здатність жінок народжувати дітей, а це має ознаки геноциду. Також унаслідок зґвалтувань серед дівчат-підлітків є вагітні, а в дітей з’являються думки про самогубство та почуття провини.
- Нагадаємо, що 13 квітня перед посольством Росії у Таллінні, столиці Естонії вишикувались близько 20 жінок із пакетами на голові, зв‘язаними руками та “кров‘ю” на білизні.
- На тлі російсько-української війни зростає кількість постраждалих від статевих злочинів з боку росіян. Такі дії чиняться з метою руйнування опору та соціальних зв’язків у суспільстві через конкретних постраждалих. Тож варто знати, що робити, якщо ви стали жертвою або свідком зґвалтування.
- Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про масові сексуальні злочини щодо українок у Бучі під час тимчасової окупації міста російськими військовими.
- До цього Денісова розповіла про сексуальні злочини російських окупантів проти українських дітей. Зокрема, за словами Денісової, росіяни вдаються до групових зґвалтувань дівчаток та хлопчиків.
- Також режисер Дмитро Мойсеєв заявив, що російська культура самозґвалтування не зможе спокійно жити, доки живі українські свобода та гідність.