Про це повідомляє пресслужба ООС.
Полонені повідомили, що всіх їх кремлівська влада насильно мобілізувала до своєї армії та холоднокровно відправила вперед як гарматне м’ясо для бою з українською армією.
Окрім цього, повідомляється, що сьогодні воїни полку Азов гідно зустріли кадирівців в степах Донбасу. Елітні війська РФ виявились звичайним вантажем “200”, яким зараз окупанти масово завалюють Україну.
- Нагадаємо, за словами високопосадовця з Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, РФ випустила понад 400 ракет по території України.
- Голова Офісу президент України Андрій Єрмак повідомив про ракетну атаку на території, де розташований меморіальний комплекс Бабин Яр.
- Раніше повідомлялось, що російські окупанти завдали удару по київській телевежі.
- Міністерство оборони РФ офіційно попередило про намір завдати удари по будівлі 72-го головного центру інформаційних психологічних операцій та по об’єктах Служби безпеки України в Києві.