1 березня на Донецькому напрямку наші захисники взяли в полон групу представників збройних формувань РФ. Ними виявилися мешканці окупованих територій: слюсарі, вчителі, соціальні працівники.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

Полонені повідомили, що всіх їх кремлівська влада насильно мобілізувала до своєї армії та холоднокровно відправила вперед як гарматне м’ясо для бою з українською армією.

Окрім цього, повідомляється, що сьогодні воїни полку Азов гідно зустріли кадирівців в степах Донбасу. Елітні війська РФ виявились звичайним вантажем “200”, яким зараз окупанти масово завалюють Україну.