Про це Олександр Вілкул написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Вілкула, коли українські автомобілі швидкої допомоги та автобуси з цивільними намагались виїхати з окупованої області, їх затримали на блокпості російських загарбників за Осокорівкою.

Також окупанти із РФ затримали старшого евакуаційної колони В. Марчука, який є головою Нововоронцовської ОТГ. За словами Вілкула, особу Марчука як старшого колони було узгоджено з росіянами. Він також додав, що наразі тривають перемовини щодо звільнення Марчука.

“Автомобілі простояли на блокпості до 16:30 та були змушені повернутись назад. До того ж, окупанти, порушуючи домовленості про припинення вогню і норми міжнародного права, не припинили обстрілів з РСЗО та мінометів по позиціях українських військових. Наші військові не відкривали вогонь у відповідь”, – наголосив Вілкул.