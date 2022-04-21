Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що запланований на сьогодні гуманітарний коридор із тимчасово окупованої Херсонщини зірвали російські загарбники. Окрім цього, на одному із блокпостів окупанти затримали голову Нововоронцовської ОТГ.

Про це Олександр Вілкул написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Вілкула, коли українські автомобілі швидкої допомоги та автобуси з цивільними намагались виїхати з окупованої області, їх затримали на блокпості російських загарбників за Осокорівкою.

Також окупанти із РФ затримали старшого евакуаційної колони В. Марчука, який є головою Нововоронцовської ОТГ. За словами Вілкула, особу Марчука як старшого колони було узгоджено з росіянами. Він також додав, що наразі тривають перемовини щодо звільнення Марчука.

“Автомобілі простояли на блокпості до 16:30 та були змушені повернутись назад. До того ж, окупанти, порушуючи домовленості про припинення вогню і норми міжнародного права, не припинили обстрілів з РСЗО та мінометів по позиціях українських військових. Наші військові не відкривали вогонь у відповідь”, – наголосив Вілкул.