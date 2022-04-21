Про це Олександр Вілкул написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Вілкула, коли українські автомобілі швидкої допомоги та автобуси з цивільними намагались виїхати з окупованої області, їх затримали на блокпості російських загарбників за Осокорівкою.
Також окупанти із РФ затримали старшого евакуаційної колони В. Марчука, який є головою Нововоронцовської ОТГ. За словами Вілкула, особу Марчука як старшого колони було узгоджено з росіянами. Він також додав, що наразі тривають перемовини щодо звільнення Марчука.
“Автомобілі простояли на блокпості до 16:30 та були змушені повернутись назад. До того ж, окупанти, порушуючи домовленості про припинення вогню і норми міжнародного права, не припинили обстрілів з РСЗО та мінометів по позиціях українських військових. Наші військові не відкривали вогонь у відповідь”, – наголосив Вілкул.
- Нагадаємо, голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у ніч на 19 квітня російські загарбники обстріляли населені пункти Криворізького району Дніпропетровської області.
- Відомо, що напередодні російські окупанти зірвали запланований гуманітарний коридор з Маріуполя.