У Силах оборони Таврійського спрямування зазначили, що останніми днями інтенсивність наступів та обстрілів боку російських окупантів на Донецькому напрямку значно зменшилась.

Про це в етері телемарафону розповів представник Сил оборони Таврійського спрямування Олексій Дмитрашківський.

За його словами, війська РФ вже “видихлись” і на даний час спостерігається суттєве зменшення кількості атак та обстрілів, якщо порівнювати з минулим тижнем.

Дмитрашківський уточнив, що раніше росіяни здійснювали до сотні штурмів та близько 600 обстрілів щоденною водночас станом на сьогодні вони здійснюють менш як 30 атак та 200-250 обстрілів за добу.

Він додав, що російським окупантам потрібен час на відновлення, аби знову збільшити кількість штурмів та обстрілів.

Також він зазначив, що загарбникам обмежили застосування снарядів.

“Якщо перевищують (ліміт), наступного дня вони залишаються без боєприпасів. І це проблема не тільки Пригожина, який каже, що йому не дають боєприпасів. Це загальна проблема в російській армії. Ворог, на мою думку, вже трохи видихся і не має тієї потужності, яку мав попередньо”, — наголосив Дмитрашківський.