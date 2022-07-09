Окупанти зменшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі удвічі. На даний час напоготові перебуває 20 крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Зазначається, що у зв’язку з погіршенням погодних умов – роздування шторму у Чорному морі – окупанти скоротили своє корабельне угрупування практично удвічі.

Зараз у морі залишається 2 надводних та 1 підводний ракетоносії, а також 3 великі десантні кораблі. Напоготові 20 крилатих ракет типу “Калібр” (раніше було 40).

У ОК “Південь” наголосили, що у будь-якому випадку загроза авіаційних, ракетних, артилерійських обстрілів та роботи ДРГ залишається високою у всіх регіонах України – як передових, так і тилових.

“Ворог також продовжить тиснути і психологічно за допомогою вкидів і фейків. Не піддавайтесь на провокації, ретельно перевіряйте інформацію, дотримуйтесь правил і норм безпеки під час повітряних тривог”, – резюмували в оперативному командуванні.