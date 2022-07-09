Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Зазначається, що у зв’язку з погіршенням погодних умов – роздування шторму у Чорному морі – окупанти скоротили своє корабельне угрупування практично удвічі.
Зараз у морі залишається 2 надводних та 1 підводний ракетоносії, а також 3 великі десантні кораблі. Напоготові 20 крилатих ракет типу “Калібр” (раніше було 40).
У ОК “Південь” наголосили, що у будь-якому випадку загроза авіаційних, ракетних, артилерійських обстрілів та роботи ДРГ залишається високою у всіх регіонах України – як передових, так і тилових.
“Ворог також продовжить тиснути і психологічно за допомогою вкидів і фейків. Не піддавайтесь на провокації, ретельно перевіряйте інформацію, дотримуйтесь правил і норм безпеки під час повітряних тривог”, – резюмували в оперативному командуванні.
- Нагадаємо, 9 липня, близько 10 ранку, у Харкові пролунав потужний вибух. Окупанти укотре завдали ракетного удару по місту. За попередніми даними, внаслідок удару поранено щонайменше 4 осіб.
- Окрім цього, під ранок 9 липня російські окупанти обстріляли з реактивних систем залпового вогню Інгулецький район Кривого Рогу (Дніпропетровська область). Внаслідок обстрілу загинула одна жінка, ще дві особи отримали поранення.
- Також протягом п’ятниці, 8 липня, у Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинуло 5 мирних жителів. Ще 8 людей отримали поранення.