Про це повідомив депутат Херсонської облради, радник голови ОВА з питань тероборони на громадських засадах Сергій Хлань.

Депутат наголосив, що в окупованому Криму місцевих не хвилює, що вони купляють вкрадений в українців врожай. Херсонська область величезний аграрний регіон, який поставляв продукти по Україні. Але його тимчасово окупували, а потім змусили аграріїв за копійки продавати товар, фактично їх пограбувавши.

“На чужих смертях і горі — загарбники радіють дешевим та краденим овочам”, – зазначив Хлань.

Раніше окупанти змусили фермерів підписувати заяви на “здійснення сільськогосподарської діяльності”. Подібні випадки зафіксували у Каховці. У такий спосіб аграрії намагалися домогтися дозволу на полив полів.

Фермерів змушують платити “податки” невідомо куди. Якщо вони не отримуватимуть дозвіл від “влади”, то у них погрожують вкрасти майно, тобто “націоналізувати”.

Частина фермерів не розпочала весняно-польові роботи, а інша працює на власних запасах пального та добрив. Існує також частка тих, хто співпрацює з ворогом задля закупівлі ресурсів. Фермерам дозволили сіяти лише соняшник та зерно, але за умови, що 70% врожаю росіяни примусово заберуть на безоплатній основі.

Аграрії змушені працювати в умовах тиску. У них вилучають техніку необхідну для робіт, а поля заміновані. Водночас ворог вивозить зерно з області, а на супутникових знімках побачили, що його привозять до окупованого Криму.