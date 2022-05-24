Про це повідомив депутат Херсонської облради, радник голови ОВА з питань тероборони на громадських засадах Сергій Хлань.
Депутат наголосив, що в окупованому Криму місцевих не хвилює, що вони купляють вкрадений в українців врожай. Херсонська область величезний аграрний регіон, який поставляв продукти по Україні. Але його тимчасово окупували, а потім змусили аграріїв за копійки продавати товар, фактично їх пограбувавши.
“На чужих смертях і горі — загарбники радіють дешевим та краденим овочам”, – зазначив Хлань.
Раніше окупанти змусили фермерів підписувати заяви на “здійснення сільськогосподарської діяльності”. Подібні випадки зафіксували у Каховці. У такий спосіб аграрії намагалися домогтися дозволу на полив полів.
Фермерів змушують платити “податки” невідомо куди. Якщо вони не отримуватимуть дозвіл від “влади”, то у них погрожують вкрасти майно, тобто “націоналізувати”.
Частина фермерів не розпочала весняно-польові роботи, а інша працює на власних запасах пального та добрив. Існує також частка тих, хто співпрацює з ворогом задля закупівлі ресурсів. Фермерам дозволили сіяти лише соняшник та зерно, але за умови, що 70% врожаю росіяни примусово заберуть на безоплатній основі.
Аграрії змушені працювати в умовах тиску. У них вилучають техніку необхідну для робіт, а поля заміновані. Водночас ворог вивозить зерно з області, а на супутникових знімках побачили, що його привозять до окупованого Криму.
- Нагадаємо, за даними дипломатів, генсек ООН Антоніу Гутерреш проводить перемовини з Росією, Туреччиною та іншими державами, щоб відновити експорт продуктів з України на світові ринки та запобігти глобальному дефіциту продовольства. Одна із пропозицій Гутерреша – послабити санкції проти РФ, аби відновити експорт з України.
- Велика Британія може відправити в Чорне море військові кораблі королівського флоту. Міністерка закордонних справ Ліз Трасс підтримала ідею того, щоб вони супроводжували судна з українським зерном.
- Також за даними українських розвідників, викрадене росіянами на тимчасово окупованих територіях України зерно перебуває на суховантажних суднах під прапором РФ в акваторії Середземного моря. Ймовірно, його буде перенаправлено до Сирії.
- Окрім цього з Луганської області загарбники вивезли або знищили понад 100 тисяч тонн зерна. У регіоні не можуть провести посівну через інтенсивні бойові дії.