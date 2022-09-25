Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України у Telegram.
За даними ЦПД, на псевдореферендумі змусили проголосувати 57 українських військовополонених, які мають прописку у Донецькій області. Для створення правдивої картинки окупанти зробили помітку у паспортах. Вони внесли дані, що ті нібито мають прописку так званої “ДНР”.
Кремлівські медіа поширювали інформацію, що до бойовиків нібито звернулися військові ЗСУ, аби отримати паспорти так званої “ДНР”. Вони звітували про 11 чоловіків та 23 жінки.
“Це чергова маніпуляція, спрямована на просування на окупованих територіях кремлівського наративу, що начебто “серед полонених українських військових багато хто хоче приєднання до РФ”, — йдеться у повідомленні.
Окупанти намагаються сформувати “козачий батальйон” імені Богдана Хмельницького. Для цього вони примусово залучають українських військовополонених, які перебувають в Оленівській колонії.
- Так звані “референдуми”, які російська влада намагається проводити на частині тимчасово окупованій українській території, ніколи не будуть визнані ані Україною, ані міжнародною спільнотою. У Мінреінтеграції вкотре закликали мешканців тимчасово окупованих територій не брати участь в “референдумах”.
- 21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула 215 осіб, серед них — командири та бійці полку “Азов”. Проте досі у російському полоні перебуває 2500 українців.