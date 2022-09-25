Окупаційні війська змусили українських військовополонених проголосувати на так званому "референдумі" за приєднання Донецької області до складу РФ. Ще окупанти намагаються сформувати батальйон з полонених українців.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України у Telegram.

За даними ЦПД, на псевдореферендумі змусили проголосувати 57 українських військовополонених, які мають прописку у Донецькій області. Для створення правдивої картинки окупанти зробили помітку у паспортах. Вони внесли дані, що ті нібито мають прописку так званої “ДНР”.

Кремлівські медіа поширювали інформацію, що до бойовиків нібито звернулися військові ЗСУ, аби отримати паспорти так званої “ДНР”. Вони звітували про 11 чоловіків та 23 жінки.

“Це чергова маніпуляція, спрямована на просування на окупованих територіях кремлівського наративу, що начебто “серед полонених українських військових багато хто хоче приєднання до РФ”, — йдеться у повідомленні.

Окупанти намагаються сформувати “козачий батальйон” імені Богдана Хмельницького. Для цього вони примусово залучають українських військовополонених, які перебувають в Оленівській колонії.