В окупованому Маріуполі (Донецька область) російські загарбники знесли руїни Донецького академічного обласного драматичного театру, на який вони ж у березні скинули надпотужну бомбу попри те, що у підвалі приміщення ховалися цивільні.

Про це інформують #Букви.

16 березня російські загарбники скинули надпотужну бомбу на Драматичний театр у Маріуполі. У ньому переховувалося від 500 до 1200 мирних мешканців міста. Після бомбардування центральна частина театру зруйнувалася, а уламками завалило вхід у бомбосховищ, що знаходився в будівлі.

Військових злочинців навіть не зупинив надпис перед театром “ДІТИ”. 25 березня у Маріупольскій міській раді повідомили, що у Драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 осіб.

Міжнародна організація Amnesty International – яка займалась розслідуванням знищення Маріупольского драматичного театру – на основі зібраних доказів дійшла висновку, що російські військові свідомо скинули на театр бомбу знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.

Донецький академічний обласний театр – один з найстаріших театрів Лівобережної України. Будівлю театру було споруджено в 1956—1960 рр. за проєктом архітекторів Крилова та Малишенка.

Головний фасад театру був побудований із кримського інкерманського сірого каменю та мав галерею з чотирма колонами, які завершували капітелі композитного ордеру. Сам головний фасад завершувався фронтоном зі скульптурною групою.

Театр мав дві сцени: головну на 680 місць і малу на 62 місця.

Після того, як російські окупанти зруйнували театр, вони оголосили про його “реконструкцію”. У процесі роботи будівельники почали знаходити тіла людей. Крім того, будівельники нарікали на трупний сморід. Аби місцеві жителі не бачили, що це правда – окупанти почали будувати паркан навколо драмтеатру, адже так легше позбавлятися слідів злочину.