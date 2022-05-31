Окупаційні війська РФ вчергове обстріляли прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей. Вони завдали близько 12 ударів.

Про це повідомило оперативне командування “Північ” у Facebook.

У Сумській області зафіксували вибухи у напрямку села Фотовиж. Окупанти завдали близько восьми вибухів з 9:10 до 9:15.

Поблизу села Леонівка Чернігівської області зафіксовані чотири вибухи. Їх завдали близько 13:10.

У результаті ворожої атаки немає втрат серед особового складу та техніки. Стосовно пошкодження цивільної інфраструктури чи потерпілих інформація не надходила.

Зазначимо, що протягом 29 травня загарбники десять разів вели обстріли по прикордонних теренах Чернігівської та Сумської областей.