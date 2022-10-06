Вже вдруге за сьогодні російські окупанти обстрілюють Запоріжжя. Цього разу ціллю росіян стали об'єкти інфраструктури міста.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Вже вдруге за сьогоднішній день російські окупанти завдають ракетних ударів по Запоріжжю. Перші обстріли були зафіксовані під ранок. Вдруге окупанти обстріляли Запоріжжя близько 10:30 години.

За його інформацією, під час другої атаки на місто окупанти завдали ударів по інфраструктурних об’єктах Запоріжжя.

Зауважимо, що вранці 6 жовтня росіяни випустили 7 ракет по багатоповерхівках Запоріжжя.

За уточненими даними голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, внаслідок ранкового обстрілу загинула одна жінка, ще семеро осіб отримали поранення, серед них – трирічна дитина.