Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив про чергові обстріли росіян по найбільшій атомній електростанції у Європі - Запорізькій АЕС.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він закликав мешканців Енергодара за можливості обмежити перебування на вулицях, адже російські загарбники почали обстріл ЗАЕС.

За його словами, про чергові обстріли повідомили йому повідомили місцеві мешканці.

Згідно з їхньою інформацією, окупанти відкрили вогонь у бік Запорізької АЕС та промислової зони з району паркової зони.

“Проміжок між вильотом та прильотом становить 3-5 секунд!”, – написав Орлов.

Додамо, що у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України нещодавно заявили, що російські окупанти ведуть обстріл Запорізької АЕС з села Водяне та готують провокації навколо ЗАЕС під українським стягом.

Для цього на території ЗАЕС було завезено два автобуси “масовки”, яка повинна виконати роль місцевих жителів Енергодара та працівників ЗАЕС, а до стели “Енергодар” на в’їзді в місто росіяни підігнали самохідну артилерійську установку “Піон” із нанесеною білою фарбою літерою “Z”. На САУ піднято синьо-жовтий український прапор.