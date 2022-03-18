Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
“Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту. Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна”, – написав Садовий.
Поки в режимі реального часу він не уточнює адреси аеропорту. Деталі будуть згодом.
Мер Львова закликав берегти себе.
- Нагадаємо, 17 березня окупанти обстріляли Чернігів з важкої артилерії, загинули та постраждали цивільні. Серед загиблих був громадянин США.