Російські окупанти в Маріуполі знищили стінопис "Мілана", який створили на пам’ять про поранену дівчинку у 2015 році внаслідок першого російського обстрілу міста.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

“На цьому місці у Маріуполі був відомий стінопис “Мілана”. Російські окупанти повністю знищили його. Він був символом трагедії війни та надії на мир й відновлення”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у такий спосіб, росіяни намагаються знищити з пам‘яті маріупольців трагедію на “Східному” у 2015 році, коли проросійські бойовики обстріляли мирний квартал.

Саме тоді 6-річна дівчинка Мілана залишилася без матері, а сама вона пережила кілька операцій і заново вчилася ходити: “Але як би не хотіли окупанти знищити цю нашу спільний біль, в них нічого не вийде. Можна знищити стінопис, але не пам‘ять про ті страшні дні. Ми повернемося і все відновимо”, — додали у міськраді.

Нагадаємо, що медики змушені були ампутувати дитині ногу. Вона пережила кілька операцій. Стінопис “Мілана” символізує біль і горе, які Росія принесла в Україну.