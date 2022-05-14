Загалом в Бучанській громаді постраждали від дій окупантів 1 354 будівлі. 1 230 з них — житлові будинки.

Про це повідомив у Facebook бучанський міський голова Анатолій Федорук.

За його словами, наразі Бучанська громада продовжує рахувати збитки, які нанесли окупанти. Фахівців Мінекономіки та KSE повідомляють, що лише в Бучі прямі та непрямі втрати становлять $449 млн. Ця сума включає й ті гроші, що були задокументовані станом на 10 травня в рамках проєкту «Росія заплатить». Витрати будуть пред’явлені російській стороні.

Зазначається, що загалом у Бучанській громаді постраждали 1 354 будівлі. 1 230 з них є житловими будинками.

“Зокрема, 1051 — приватні житлові та 179 — багатоквартирні будинки. Майже половину з них уже обстежили спеціальні комісії, які складають дефектні акти”, — заявив Федорук.

Також постраждали 124 нежитлових приміщення. Зокрема, це 29 заклади освіти, 9 — медичних закладів, 5 — адміністративних будівель та релігійних споруд, 12 — комунальних об’єктів та 69 — торгових мереж та інших комерційних приміщення.

Федорук зауважив, що 178 споруд мають 78–100 % руйнування, що робить неможливим іх відновлення.

Зокрема, у загарбники зруйнували в громаді 55 км ліній електропередач, 75 км газогону та 10 км водогону, тягову електростанцію та об’єкти водопостачання, що забезпечували Бучу електроенергією та водою.

Міський голова підкреслив, що звернення щодо пошкодженого майна і далі приймають в ЦНАПі Бучанської міської ради.