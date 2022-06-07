На супутникових знімках зображено наслідки обстрілів Сєвєродонецька російських окупантів. Зокрема, було зруйновано щонайменше дві лікарні.

Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.

Зазначається, що супутникові знімки із наслідками обстрілів опублікувала компанія Maxar Technologies.

Знімки свідчать про те, що окупанти зруйнували значну частину Сєвєродонецька. Проте також відомо, що Збройні сили України й досі обороняються, перешкоджаючи намаганням РФ взяти місто.

Наслідки російських обстрілів торкнулися, зокрема, деяких медичних закладів Сєвєродонецька. Йдеться про декілька будівель лікарняного комплексу.

Відомо про зруйновану росіянами лікарню на півдні Рубіжного. Будинки, що оточують її, у тому числі фармацевтичну компанію, також було зруйновано.