Про це повідомив міжнародний телеканал CNN.

Зазначається, що супутникові знімки із наслідками обстрілів опублікувала компанія Maxar Technologies.

Знімки свідчать про те, що окупанти зруйнували значну частину Сєвєродонецька. Проте також відомо, що Збройні сили України й досі обороняються, перешкоджаючи намаганням РФ взяти місто.

Наслідки російських обстрілів торкнулися, зокрема, деяких медичних закладів Сєвєродонецька. Йдеться про декілька будівель лікарняного комплексу.

Фото: Maxar Technologies

Відомо про зруйновану росіянами лікарню на півдні Рубіжного. Будинки, що оточують її, у тому числі фармацевтичну компанію, також було зруйновано.