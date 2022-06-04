Про це йдеться в дописі футбольного клубу на Facebook.

Повідомляється, що ракета окупантів вилетіла зі сторони російського Бєлгороду та влучила в УТЦ “Металіста” в селищі Високе на Харківщині.

Після обстрілу залишилася вирва п’ять метрів завглибшки. У будівлях центру вибиті майже всі вікна, сильно пошкоджені фасади, приміщення та деякі комунікації. Зокрема, окупанти знищили частину закупленого для команди обладнання та екіпірування.

Також ворожа ракета завдала пошкоджень футбольним полям: вибух був такої сили, що залишки ґрунту розлетілися в радіусі близько 100 метрів від епіцентру.

“Все зруйноване ми обов’язково відбудуємо після нашої перемоги, а вже наступного сезону “Металіст 1925” дасть гідний бій “Шахтарю”, “Динамо” та іншим клубам Української Прем’єр-Ліги у вільній європейській Україні”, — наголошується в повідомленні.