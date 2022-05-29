російсько-українська війна
12:20 Окупанти звозять тіла загиблих маріупольців у супермаркет через брак місць для поховання
11:50 Росія намагається зменшити вплив санкцій, що свідчить про їхню ефективність — британська розвідка
10:58 РНБО показала як через «західних експертів» російська пропаганда просуває свої наративи
10:12 На острові Зміїний на супутникових знімках видно російську техніку
09:34 У Криму перестають приймати цивільних у лікарнях через поранених російських солдат
09:23 «Я навчалася у першому класі. А потім почалася війна. І відібрала у мене школу» – історія Віки з Авдіївки
08:35 Херсонський колаборант не виключає проведення наступного року референдуму про приєднання до РФ
07:53 Російські командири намагаються зберегти військову техніку, забороняючи водіям евакуювати поранених
07:29 ЗС РФ посилили розвідку на Слов’янському напрямку для поновлення наступу – Генеральний штаб
00:59 У Маріуполі влітку може спалахнути епідемія дизентерії та чуми — мер

28 травня

23:56 Внаслідок ракетних ударів по Кривому Рогу знищено завод — Вілкул
23:22 Сєвєродонецьк під українським прапором — Гайдай
22:35 Сума прямих збитків інфраструктури України перевищила $105.5 млрд — KSE
21:45 «Це смішна, неприйнятна та шкідлива поведінка української влади» — економіст Андерс Ослунд про відмову випускати Порошенка з України для участі у засіданні Парламентської асамблеї НАТО
21:20 Байден скасував мито на імпорт сталі з України на рік
21:09 На Харківщині СБУ затримала “козака”, який здавав позиції ЗСУ
20:29 Понад мільйон українців взяли участь в опитуванні в «Дії» щодо володіння зброєю
20:27 Українські військові ліквідували чергового російського командира
19:51 В Україні з’явиться державна АЗС для регуляції цін на ринку — Вітренко
18:52 Захоплена військова техніка РФ має американські мікрочипи – ГУР
18:12 Окупанти вивозять з Маріуполя метал — Денісова
18:09 Росіяни обстріляли Миколаїв: загинула одна особа
17:42 СБУ заарештувала активи «Роснефти» в Україні
17:39 Українця, який здавав позиції ЗСУ, засудили до 15 років за державну зраду
17:11 Понад 150 міст із різних країн світу припинили дружні відносини зі 160 російськими містами
16:44 Путін заявив, що РФ готова обговорити розблокування портів у Чорному морі
16:26 Петра Порошенка не випустили з України для участі у засіданні Парламентської асамблеї НАТО: в «ЄС» відповіли
16:03 ЦПД спростував фейк про здорожчання газу в Україні
15:38 Окупанти обстріляли Київський район Харкова та околиці міста
15:04 Зеленський та Джонсон обговорили гарантії безпеки Україні та постачання пального
14:55 Російські окупанти знову обстріляли Чорнобаївку: одна особа загинула, шість поранено
14:48 Російські армійці ґвалтують росіянок у Білгородській області – СБУ
14:35 Україна почала отримувати протикорабельні ракети Harpoon та артилерію

Окупанти звозять тіла загиблих маріупольців у супермаркет через брак місць для поховання

Російські окупаційні війська стали використовувати супермаркет "Щедрий кум" як склад для зберігання вбитих містян. Вони завозять до приміщення загиблих, яких викопали чи вимило з-під землі.

Неділя, 29 травня 2022, 12:20
Підтримати

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Загарбники облаштували для таких цілей супермаркет в Лівобережному районі на проспекті Свободи.

“Росіяни облаштували трупозвалище. Буквально”, —  написав радник міського голови.

Окупанти звозять тіла, які вимило з могил при спробі відновлення водопостачання, та частково – ексгумованих. Петро Андрющенко наголосив, що вони складують тіла “наче сміття”.

У місті катастрофічно не вистачає людей для поховання. У Маріуполя немає потужностей навіть для імпровізованих моргів. Тому у Москві розпочали окрему кампанію з рекрутингу паталогоанатомів. Радник мера додав моторошну світлину з супермаркету.

Фото: Telegram-канал “Мариуполь сейчас”

Теги: Війна в Україні, війна з Росією, загиблі цивільні, Маріуполь, Петро Андрющенко, російсько-українська війна, супермаркет

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook