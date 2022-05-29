Окупанти звозять тіла загиблих маріупольців у супермаркет через брак місць для поховання

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.
Загарбники облаштували для таких цілей супермаркет в Лівобережному районі на проспекті Свободи.
“Росіяни облаштували трупозвалище. Буквально”, — написав радник міського голови.
Окупанти звозять тіла, які вимило з могил при спробі відновлення водопостачання, та частково – ексгумованих. Петро Андрющенко наголосив, що вони складують тіла “наче сміття”.
У місті катастрофічно не вистачає людей для поховання. У Маріуполя немає потужностей навіть для імпровізованих моргів. Тому у Москві розпочали окрему кампанію з рекрутингу паталогоанатомів. Радник мера додав моторошну світлину з супермаркету.
- Нагадаємо, мер Маріуполя Вадим Бойченко попередив про ризики виникнення спалахів інфекційних захворювань у Маріуполі цього літа.
- У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники провели дитяче свято посеред зруйнованих будинків.
- Радник мера Маріуполя повідомив, що російські окупанти вирішили продовжити навчальний процес у місті. Упродовж літа дітей навчатимуть за російською програмою.
- На тимчасово окупованій території Донецької області росіяни почали вилучати та знищувати українські книжки.
- Окрім цього повідомлялось, що у Маріуполі окупанти влаштували мережу пересувних телевізійних екранів з російською пропагандою. Вони вдалися до такого методу, бо у місті немає електропостачання.