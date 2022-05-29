Окупанти звозять тіла загиблих маріупольців у супермаркет через брак місць для поховання

Російські окупаційні війська стали використовувати супермаркет "Щедрий кум" як склад для зберігання вбитих містян. Вони завозять до приміщення загиблих, яких викопали чи вимило з-під землі.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Загарбники облаштували для таких цілей супермаркет в Лівобережному районі на проспекті Свободи.

“Росіяни облаштували трупозвалище. Буквально”, — написав радник міського голови.

Окупанти звозять тіла, які вимило з могил при спробі відновлення водопостачання, та частково – ексгумованих. Петро Андрющенко наголосив, що вони складують тіла “наче сміття”.

У місті катастрофічно не вистачає людей для поховання. У Маріуполя немає потужностей навіть для імпровізованих моргів. Тому у Москві розпочали окрему кампанію з рекрутингу паталогоанатомів. Радник мера додав моторошну світлину з супермаркету.