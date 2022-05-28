За інформацією розвідки Сполученого Королівства, російські окупанти, ймовірно, захопили частину міста Лиман (Донецька область) і якщо їм вдасться окупувати все місто - вони отримають перевагу у наступній фазі наступу.

Про це йдеться у Twitter оборони Великої Британії.

У британській розвідці зауважили, що станом на 27 травня окупантам з РФ, ймовірно, вдалось захопити більшу частину Лимана.

Це місто є стратегічно важливим, оскільки є місцем великого залізничного вузла. Окрім цього, у Лимані є важливі залізничні та дорожні мости через річку Сіверський Донець.

Найближчими днями, ймовірно, російські армійці почнуть займатись форсуванням річки, проте поки що основні зусилля загарбників залишають в 40 км на схід, навколо Сєвєродонецька.

Та захоплення Лиману надасть РФ перевагу у потенційній наступній фазі наступу на Донбасі. Окупанти намагатимуться захопити підконтрольні Україні міста, такі як Слов’янськ та Краматорськ.

26 травня 2022 року голова так званої “ДНР” Денис Пушилін заявив, що у Донецькій та Луганській областях проведуть референдум після того, як ці області будуть повністю окуповані.

Якщо росіянам все ж вдасться захопити ці області, то Кремль, скоріш за все, називатиме це суттєвим досягненням і буде таким чином виправдовувати вторгнення в Україну перед російським народом.

Однак Збройні сили України продовжують добре організовану оборону сектора, завдаючи російським армійцям великих втрат.