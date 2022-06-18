Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти вже заявили про повний контроль над Сєвєродонецьком, однак насправді частина міста все ще знаходиться під контролем ЗСУ, тому на цей напрямок вони кидають додаткові резерви, щоб виправдати свої заяви.

Про це він повідомив в етері телемарафону.

За словами Гайдая, ситуація у Луганській області залишається стабільно важко. Окупанти познімали всі резерви з інших напрямків, та перекинули їх на Сєвєродонецьк та на ще один напрямок – Золоте, Комишуваха, Попасна.

Як уточнив Сергій Гайдай, російські армійці вже відзвітували про те, що нібито повністю захопили Сєвєродонецьк, проте насправді “вони там гинуть і поки тривають бої”. Він додав, що окупати контролюють більшу частину міста, але повністю його не захопили.

“Не контролюють повністю, але ж треба якось виконувати анонсоване. І тому туди кидають величезну кількість резервів”, – наголосив Гайдай.

Друге завдання окупантів у Луганській області – це контроль та перерізання траси Лисичанськ-Бахмут. Однак і цього добитись росіяни не можуть.

“Вони намагаються оточити наших військових, якраз якщо б у них був успіх на цій трасі, то, можливо, було б якесь оперативне оточення, але нічого в них не виходить. І ми бачимо дуже величезну кількість резервів туди кинуто. Сотні одиниць техніки щоденно проходить через Луганщину в цих напрямках”, – зазначив він.