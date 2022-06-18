Про це він повідомив в етері телемарафону.
За словами Гайдая, ситуація у Луганській області залишається стабільно важко. Окупанти познімали всі резерви з інших напрямків, та перекинули їх на Сєвєродонецьк та на ще один напрямок – Золоте, Комишуваха, Попасна.
Як уточнив Сергій Гайдай, російські армійці вже відзвітували про те, що нібито повністю захопили Сєвєродонецьк, проте насправді “вони там гинуть і поки тривають бої”. Він додав, що окупати контролюють більшу частину міста, але повністю його не захопили.
“Не контролюють повністю, але ж треба якось виконувати анонсоване. І тому туди кидають величезну кількість резервів”, – наголосив Гайдай.
Друге завдання окупантів у Луганській області – це контроль та перерізання траси Лисичанськ-Бахмут. Однак і цього добитись росіяни не можуть.
“Вони намагаються оточити наших військових, якраз якщо б у них був успіх на цій трасі, то, можливо, було б якесь оперативне оточення, але нічого в них не виходить. І ми бачимо дуже величезну кількість резервів туди кинуто. Сотні одиниць техніки щоденно проходить через Луганщину в цих напрямках”, – зазначив він.
- Нагадаємо, російські військові завдали авіаударів по Сиротиному та Борівському в Луганській області. Водночас у Сєвєродонецьку тривають бої, а до Дніпропетровської області евакуйовані п’ятеро поранених.
- Також повідомлялось, що щодня у Луганську область росіяни завозять по 30 “КамАЗів” зі своїми військовими, однак тіла загиблих не забирають.