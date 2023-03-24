Українські розвідники вважають, що російська окупаційна "адміністрація" у Криму розпочала вивозити своїх посадовців з півострова.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов.

За його словами, окупанти почали продавати нерухомість та вивозити свої сім’ї з Криму.

Крім того, нещодавно на місцевих радіостанціях почали говорили про необхідність покинути півострів. Представник ГУР зауважив, що, ймовірно, повідомлення стосувалося тих кримців, які співпрацюють з окупаційною “адміністрацією”.

Представники російської так званої “влади” заявили, що тримають все під контролем.

“Пов’язані з росіянами сім’ї вивозять, і дуже активно. І це – привід задуматися всім іншим, хто пов’язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є”, – сказав Юсов.

Нагадаємо, що раніше розвідники заявляли, що на території Криму росіяни розмістили багато наземної та авіатехніки. Ворог будує фортифікації, готуючись до можливих оборонних дій.