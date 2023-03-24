Про це повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Андрій Юсов.
За його словами, окупанти почали продавати нерухомість та вивозити свої сім’ї з Криму.
Крім того, нещодавно на місцевих радіостанціях почали говорили про необхідність покинути півострів. Представник ГУР зауважив, що, ймовірно, повідомлення стосувалося тих кримців, які співпрацюють з окупаційною “адміністрацією”.
Представники російської так званої “влади” заявили, що тримають все під контролем.
“Пов’язані з росіянами сім’ї вивозять, і дуже активно. І це – привід задуматися всім іншим, хто пов’язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є”, – сказав Юсов.
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