Російські ЗМІ заявляють про нібито виведення співробітників так званої "адміністрації" з окупованої Нової Каховки.

Про це повідомило російське пропагандистське видання “ТАСС” у Telegram.

Зазначається, що співробітники так званої “адміністрації” Нової Каховки, нібито через постійні обстріли з боку Збройних сил України, залишили місто, передислокувавшись у безпечні райони окупованої Херсонської області.

Нагадаємо, що місто з 24 лютого перебуває під російською окупацією. Із 65 тисяч жителів міста у населеному пункті залишилося 12-15 тисяч мешканців.

ДОВІДКА: 11 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста.