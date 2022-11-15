Про це повідомило російське пропагандистське видання “ТАСС” у Telegram.
Зазначається, що співробітники так званої “адміністрації” Нової Каховки, нібито через постійні обстріли з боку Збройних сил України, залишили місто, передислокувавшись у безпечні райони окупованої Херсонської області.
Нагадаємо, що місто з 24 лютого перебуває під російською окупацією. Із 65 тисяч жителів міста у населеному пункті залишилося 12-15 тисяч мешканців.
ДОВІДКА: 11 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста.
- В оперативному командуванні “Південь” заявили, що вже сьогодні увечері будуть нові хороші новини щодо Херсонської області.
- У нещодавно звільненому від російської окупації Херсоні критично не вистачає води, ліків та харчових продуктів.