Про це повідомило місцеве видання “РІА Мелітополь”.
Так звана “мер” попросила піти у відставку. Окупанти запропонували їй здатися спецслужбам України, аби залишити посаду.
Вчора вранці підірвався автомобіль, за яким рухалася машина з Данильченко від ТЦ “Квартал”. Невідомі заклали вибухівку в каналізаційний люк за кафе “Шторм”. Вибухонебезпечний предмет здетонував під час руху Mercedes. Видання зазначило, що боєприпас явно призначався окупаційній міській голові.
Зазначимо, що внаслідок вчорашнього вибуху у Мелітополі постраждало кілька людей. На думку мера Івана Федорова вибух міг бути наслідком партизанської роботи щодо зачистки російських військових та колаборантів.
- Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області зранку пролунав вибух. Інцидент трапився у центрі міста, де проживає призначений окупантами так званий “губернатор” Євген Балицький.
- 29 травня у тимчасово окупованому росіянами місті Мелітополь відбувся мітинг проукраїнських активістів. У міському парку містяни співали гімн України.
- Колишню депутатку від “Опозиційного блоку” окупанти призначили “в.о. мера” Мелітополя. Колаборантка вже виступила зі зверненням до громадян та депутатів міськради та заявила про створення “комітету народних обранців”.
- Служба безпеки України оголосила підозру самопроголошеному “губернатору” захопленої частини Запорізької області Євгену Балицькому. Його підозрюють в колабораційній діяльності.