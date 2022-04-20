Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА.
Микита Самойленко до “призначення” працював двірником в КП “БердянськЕкоТранс”. Сам колаборант називає себе “творчою особистістю”.
Відразу після вторгнення ворога добровільно перейшов на бік окупаційних військ та погодився на співпрацю з ними.
Самойленко обійняв посаду заступника так званого мера щодо питань архітектури. Наразі він за вказівкою Сауленка займається підготовкою пам’ятних місць міста до святкування дня перемоги 9 травня – прикрашає клумби та фарбує бордюри.
- Раніше у морському порту у Бердянська Запорізької області зникли п’ять кораблів. За словами очевидців, судна із кількома десятками тисяч тонн зерна відігнали російські буксири.