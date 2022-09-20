Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ РИА Новости.

“У громадській раді” наголосили, що приєднання Херсонщини до Росії стане не лише моментом “історичної справедливості”, а й начебто принесе безпеку регіону, та “відкриє нові можливості на шляху до відродження та відновлення сили нашої землі і повернення до повноцінного мирного життя єдиного народу-переможця”.

Опісля “голова громадської ради” Херсонщини заявив, що так званий “референдум” відбудеться “найближчим часом”.

Окупаційна влада Херсонської області вже заявила, що “референдум” в області буде проводитись, зокрема, у режимі онлайн-голосування.