Так звана "громадська рада" Херсонської області звернулась до окупаційного "голови" регіону з ініціативою повести "референдум" про визнання Херсонщини суб'єктом Російської Федерації.

Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ РИА Новости.

“У громадській раді” наголосили, що приєднання Херсонщини до Росії стане не лише моментом “історичної справедливості”, а й начебто принесе безпеку регіону, та “відкриє нові можливості на шляху до відродження та відновлення сили нашої землі і повернення до повноцінного мирного життя єдиного народу-переможця”.

Опісля “голова громадської ради” Херсонщини заявив, що так званий “референдум” відбудеться “найближчим часом”.

Окупаційна влада Херсонської області вже заявила, що “референдум” в області буде проводитись, зокрема, у режимі онлайн-голосування.