Про це повідомляє російське пропагандистське ЗМІ РИА Новости.
“У громадській раді” наголосили, що приєднання Херсонщини до Росії стане не лише моментом “історичної справедливості”, а й начебто принесе безпеку регіону, та “відкриє нові можливості на шляху до відродження та відновлення сили нашої землі і повернення до повноцінного мирного життя єдиного народу-переможця”.
Опісля “голова громадської ради” Херсонщини заявив, що так званий “референдум” відбудеться “найближчим часом”.
Окупаційна влада Херсонської області вже заявила, що “референдум” в області буде проводитись, зокрема, у режимі онлайн-голосування.
- 19 вересня, ставленики РФ заговорили про необхідність термінового “референдуму” про приєднання Луганської й Донецької областей до Росії. В Інституті вивчення війни вважають, що терміновий “референдум” знадобився окупантам, оскільки вони бояться контрнаступу Збройних сил України.