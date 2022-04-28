Про це він розповів у коментарі російському пропагандистському ЗМІ РИА Новости.
За словами Стрємоусова, “повернення Херсонської області під контроль України виключено”, проте і проведення “референдуму” та створення так званої “Херсонської народної республіки”, до якого активно готувались окупанти, вирішили не проводити.
Він наголосив, що наразі основне завдання – економічний розвиток Херсонщини.
“Київ більше не зможе нав’язувати нашому краю свою потворну нацистську політику, направлену на знищення людей та їхньої самобутності”, – сказав колаборант.
- Нагадаємо, раніше Кирило Стрємоусов заявив, що вже з 1 травня тимчасово окупований Херсон перейде на російську валюту.
- Також 27 квітня в окупованому Херсоні російські військові розігнали мирний мітинг, який вийшов під гаслом “Херсон – це Україна”.