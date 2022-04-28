Так званий “заступник голови” військово-цивільної адміністрації Херсона Кирило Стрємоусов повідомив, що у місті не будуть проводити "референдум" щодо утворення "ХНР".

Про це він розповів у коментарі російському пропагандистському ЗМІ РИА Новости.

За словами Стрємоусова, “повернення Херсонської області під контроль України виключено”, проте і проведення “референдуму” та створення так званої “Херсонської народної республіки”, до якого активно готувались окупанти, вирішили не проводити.

Він наголосив, що наразі основне завдання – економічний розвиток Херсонщини.

“Київ більше не зможе нав’язувати нашому краю свою потворну нацистську політику, направлену на знищення людей та їхньої самобутності”, – сказав колаборант.