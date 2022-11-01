Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що окупаційна влада Херсонщини знову змінила свою риторику щодо Каховської ГЕС. Тепер окупанти наголошують, що Україна начебто готує "масований ракетний удар" по дамбі.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Окупаційний глава Херсона Володимир Сальдо 31 жовтня заявив, що його адміністрація розширює зону евакуації на 15 км від Дніпра, і навів інформацію про те, що Україна готується до “масованого ракетного удару” по дамбі Каховської ГЕС, яка, за словами колаборанта, спричинить масову повінь та руйнування цивільної інфраструктури.

Аналітики зауважили, що ще 26 жовтня Сальдо заявляв про те, що зруйнувати дамбу буде “практично неможливо” і що навіть у разі прориву рівень води в Дніпрі підніметься лише на 2 метри.

На думку експертів, така зміна позиції окупантів щодо Каховської ГЕС, свідчить про те, що вони розповсюджують погрози ракетних ударів та затоплення області з двома цілями: стимулювати місцевих мешканців виїхати з західного берега Херсонщини та пояснити втечу Росії з західного берега регіону.

“Це не той сценарій, за якого Україні було б вигідно зірвати дамбу. Наслідки, які такі дії матимуть для безпеки Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), теплоносієм якої є вода з Каховського водосховища, а також економічні та соціальні наслідки затоплення понад 80 населених пунктів і руйнування цивільних будинків і життєздатних землі, повністю виключають можливість того, що це непередбачений випадок, на який може претендувати Україна”, – наголосили аналітики.

Експерти додали, що підрив дамби також ускладнив би для ЗСУ звільнення Херсонської області та інших територій на схід від річки Дніпро.

“Таким чином, заяви Сальдо, ймовірно, мають на меті спонукати жителів західного берега до негайної евакуації, а також можуть створити інформаційне прикриття для виходу Росії із західного берега”, – мовиться у звіті.

Зазначається, що Сальдо міг розглядати підрив дамби як неминучу та нездоланну перешкоду, яку російські окупанти могли уникнути, лише покинувши західний берег і відступивши далі в Херсонську область.

Водночас експерти зауважили, що здатність та готовність Росії дійсно пошкодити дамбу Каховської ГЕС є відносно несуттєвою.

“Інформаційний ефект від звинувачення України в підготовці підірвати дамбу може бути достатнім, щоб створити риторичне прикриття для пояснення будь-яких майбутніх російських відступів”, – резюмували в ISW.