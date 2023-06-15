Окупаційний "глава" Криму Сергій Аксьонов повідомив, що вночі та вранці 15 червня на півострів було здійснено атаку БпЛА.

Джерело: Telegram-канал Аксьонова

За його інформацією, вночі та вранці Крим атакували 9 безпілотних літальних апартів.

Аксьонов додав, що 6 дронів начебто було збито силами ППО, ще 3 БпЛА – заглушили засобами РЕБ.

Один з безпілотників здетонував над селом Докучаєво у Красногвардійському районі.

“Жертв немає, у низці будинків вибито скло. Всі служби виїхали на місце. Прошу зберігати спокій та довіряти лише перевіреним джерелам інформації”, – наголосив Аксьонов.