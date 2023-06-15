Джерело: Telegram-канал Аксьонова
За його інформацією, вночі та вранці Крим атакували 9 безпілотних літальних апартів.
Аксьонов додав, що 6 дронів начебто було збито силами ППО, ще 3 БпЛА – заглушили засобами РЕБ.
Один з безпілотників здетонував над селом Докучаєво у Красногвардійському районі.
“Жертв немає, у низці будинків вибито скло. Всі служби виїхали на місце. Прошу зберігати спокій та довіряти лише перевіреним джерелам інформації”, – наголосив Аксьонов.
- У Кіровському районі тимчасово окупованого Криму на залізничних коліях стався вибух. Повідомляється, шо дорогу підірвали, коли нею проїжджав товарний поїзд.