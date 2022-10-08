За даними окупаційної влади півострова, пожежа на Кримському мосту виникла внаслідок "підриву вантажного автомобіля". Окупанти звинуватили у цьому "українських вандалів".

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Російський Національний антитерористичний комітет (НАК) заявив, що сьогоднішня пожежа на Кримському мосту виникла внаслідок “підриву вантажного автомобіля”.

У НАК також додали, що внаслідок вибуху часткових руйнувань зазнали два автомобільні прольоти мосту, а от арка над суднохідною частиною мосту – ціла.

Тим часом “голова парламенту” Криму Володимир Константинов заявив, що дорожнє полотно на Кримському мосту пошкодили “українські вандали”.

Він також наголосив, що пошкодження на мосту будуть “оперативно відновлені”, оскільки вони не дуже значні.

Також за попередніми даними постраждалих внаслідок пожежі на Кримському мосту немає.