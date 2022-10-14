У тимчасово окупованому Маріуполі намагаються завербувати українських підлітків до лав так званих "юнармійців".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними. у четвер, 13 жовтня, українських підлітків у тимчасово окупованому Маріуполі примусово зігнали до школи №53.

На подвір’ї навчального закладу підліткам демонстрували вишкіл “юнармійців” та заявили, що підлітки мають тиждень на роздуми щодо вступу.

“Програма навчання – ненавидіти з дитинства та вбивати українців в Маріуполі на марші”, – написав Андрющенко.

ДОВІДКА: Юнармія — російська молодіжна військово-патріотична мілітарна організація. Заснована Міністерством оборони Російської Федерації у 2016 році. До складу організації входять школярі віком від 8 років.

Окрім Росії, відділення “Юнармії” існують у Вірменії, Таджикистані, невизнаній Абхазії, а також на тимчасово окупованих Росією територіях України. Членів “Юнармії” — юнармійців — навчають користуватися різними видами зброї, водять на екскурсії до військових частин; серед них проводиться пропаганда ідеології “російського світу”. “Юнармію” часто порівнюють із молодіжними організаціями в нацистській Німеччині, Гітлер’югендом, та радянськими піонерами й комсомолом.