Окупанти хочуть змусити вчителів у тимчасово окупованому Мелітополі через страх розпочати навчальний процес. Раніше вони викрали очільницю управління освіти міської ради Ірину Щербак.

Про це повідомляє CNN.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, причиною викрадення стало те, що жоден директор школи та дитсадка не погодився співпрацювати з окупаційною владою й розпочати навчання “за якоюсь незрозумілою російською програмою”.

Раніше Федоров заявляв, що окупанти вимагають розпочати навчання в школах 1 квітня російською мовою й за російськими програмами.

11 березня росіяни призначили Галину Данильченко новою лідеркою Мелітополя. Вона негайно розпустила обраний уряд і наказала транслювати російські новини.

Федоров також стверджував в Instagram, що росіяни перекрили весь мобільний зв’язок у Мелітополі. Данильченко у відеозверненні стверджувала, що це українці обірвали зв’язок.