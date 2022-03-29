Про це повідомляє CNN.
За словами мера Мелітополя Івана Федорова, причиною викрадення стало те, що жоден директор школи та дитсадка не погодився співпрацювати з окупаційною владою й розпочати навчання “за якоюсь незрозумілою російською програмою”.
Раніше Федоров заявляв, що окупанти вимагають розпочати навчання в школах 1 квітня російською мовою й за російськими програмами.
11 березня росіяни призначили Галину Данильченко новою лідеркою Мелітополя. Вона негайно розпустила обраний уряд і наказала транслювати російські новини.
Федоров також стверджував в Instagram, що росіяни перекрили весь мобільний зв’язок у Мелітополі. Данильченко у відеозверненні стверджувала, що це українці обірвали зв’язок.
- Також у тимчасово окупованому ЗС РФ Мелітополі російські військові та маріонеткова “влада” активно займаються мародерством та доводять місто до гуманітарної катастрофи.